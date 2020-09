Stadt Tönisvorst appelliert : Kotbeutel richtig entsorgen

Tönisvorst Dieses Bild hat ein Bürger an der Raedtstraße in Vorst aufgenommen: Zwei gut gefüllte, ordentlich verknotete Hundekotbeutel – sauber abgelegt auf einem Gulli. Leider kein Einzelfall – wie der Bürger mitteilt.

Gefüllte Hundekotbeutel, die auf einem Gullideckel abgelegt werden, werden in Tönisvorst immer öfter zum Problem, teilt die Stadt mit. Hier habe so manch ein Hundebesitzer womöglich etwas falsch verstanden: Die Annahme, dass diese Kotbeutel von der Kehrmaschine aufgenommen würden, ist falsch: Die Bürste der Kehrmaschine würde den Beutel aufreißen, den Inhalt aufnehmen und das Material fein säuberlich entlang der kompletten Straße in den Belag einarbeiten – kein wünschenswertes Erlebnis. Weder für die Anwohner noch für die Mitarbeiter, die die Kehrmaschine bedienen und reinigen müssen. Auch kann der Abwasserkanal den Kotbeutel mit Plastik eher nicht verdauen. Zudem beeinträchtigen die Beutel das Vermögen des Gullys, seinen Job zu tun: das Regenwasser abfließen zu lassen. Insbesondere wenn noch Laub dazu kommt. Die eindringliche Bitte der Stadt: Den Beutel in einen für Restmüll bestimmten Eimer entsorgen.