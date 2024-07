Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 HPZ in Tönisvorst zahlt Mitarbeitenden Inflationsprämie

Schritte auf den ersten Arbeitsmarkt würden weiter ausgebaut werden, fügt er an. Die Assistenzen in Kitas sind so bereits angelaufen; Arbeitsplatzassistenzen in Seniorenstiften und der Gastronomie sollen folgen. „Wo Menschen mit Behinderung außerhalb der Werkstätten in der Öffentlichkeit arbeiten, wird Inklusion gelebt“, betont Geschäftsführer Weber. Wobei es für jeden Menschen mit Handicap wichtig sei, die für ihn richtige Teilhabe am Arbeitsleben zu finden.