Diözesanvorsitzende seit 2014 Höchste Kolping-Ehre für Maria Taube aus Vorst

Maria Taube habe sich über Jahrzehnte auf allen Ebenen des Kolpingwerkes engagiert und dabei immer wieder Menschen für ein Engagement in ihrem Sozialverband gewinnen können. Neben den vielen Seniorenreisen, die sie seit mehr als 20 Jahren organisiert und leitet, setze sie sich immer wieder für gesellschaftliche Themen ein. Veränderungen in der Kirche, Stärkung der Demokratie, Maßnahmen gegen Einsamkeit seien da nur einige der immer noch aktuellen Probleme, so die Bundesvorsitzende.