Auf Einladung des Fördervereins der Stadtbücherei Tönisvorst Hilke Maunder gibt Tipps für die Normandie-Reise

Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr im Ratssaal im Rathaus an der Hochstraße 20a in St. Tönis. „Der Frühling steht vor der Türe, und damit wächst bei vielen auch die Reiselust. Ein beliebtes Urlaubsziel ist dabei ohne Zweifel die Normandie: im Norden Frankreichs gelegen, kann diese Region aufwarten mit zahlreichen touristischen Attraktionen, wie den typischen steilen Klippen und Sandstränden, romantischen Fachwerkstädtchen, aber auch mit moderner Architektur; die bekannten Köstlichkeiten nicht zu vergessen, wie Calvados, Camembert, Cidre“, so die Veranstalter.