Hilfsorganisation aus Tönisvorst Action Medeor setzt Haiti-Hilfe trotz Unruhen fort

Wie schwierig die Lage für Helfer in Haiti derzeit ist, zeigt das Beispiel eines Ultraschallgeräts. Dieses kann derzeit nicht an das Krankenhaus, wo es dringend gebraucht wird, geliefert werden. Immerhin schulte das Medikamentenhilfswerk Action Medeor mit Sitz in Vorst schon einmal die Mitarbeiter. „Allerdings musste auch die Schulung unterbrochen werden, weil es vor der Tür zu Schusswechseln kam“, berichtet Action-Medeor-Sprecher Markus Bremers.