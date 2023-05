Tönisvorster Haushalt Haushaltsdefizit schrumpft wohl um gut 800.000 Euro

Der Haushaltsplanentwurf 2023, den Tönisvorsts Kämmerin Nicole Waßen der Politik im Februar vorgestellt hat, scheint ohne Änderungsvorschläge seitens der Fraktionen durchzugehen. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses gab es keine große Diskussion, und CDU sowie FDP kündigten an, keine haushaltsrelevanten Anträge zu stellen. Auch aus den anderen Fraktionen sind keine Anträge eingegangen. Am Donnerstag steht der Haushalt in der Ratssitzung zum Beschluss auf der Tagesordnung.