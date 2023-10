Sporthalle in Vorst Hans-Hümsch-Halle wird zur Flüchtlingsunterkunft

Die Hans-Hümsch-Halle am Wiemespfad in Vorst ist ab Donnerstag, 26. Oktober, für den Schul- und Vereinssport geschlossen. Wie bereits im Jahr 2015 brauche die Stadt Tönisvorst „eine weitere Turnhalle, um Flüchtlinge unterzubringen“, so die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung. „So wird die Halle mit ihren knapp 350 Quadratmetern ab nächster Woche zur Notunterkunft umgebaut.“