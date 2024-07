Politik in Tönisvorst GUT denkt laut über Campus-Ausstieg nach

So sei die Freude in der Politik über die nominell niedrige Pro-Kopf-Verschuldung fehl am Platze. Gemessen an den geplanten und derzeit in Umsetzung befindlichen Projekten sei sie eher eine Warnung. Auch bei Baumaßnahmen der Stadt sei ein großer Teil aus Sicht der GUT „allenfalls mit ungenügend zu bewerten“, schreibt die Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung.