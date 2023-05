Aktion Stadtradeln in Tönisvorst Gut 8000 Kilogramm CO2 eingespart

Für die erste Stadtradeln-Kampagne nach dem Ende der Corona-Pandemie wurden jetzt die verlosten Preise auf dem Rathausplatz in St. Tönis an die Gewinner übergeben. Neben drei Fahrradtaschen, die die Stadt Tönisvorst zur Verfügung stellte, wurden unter den Teilnehmenden weitere Preise verlost, die die Sponsoren zur Verfügung gestellt hatten. Gesponsert wurden hochwertiges Fahrradzubehör und Gastronomiegutscheine. Insgesamt standen so acht Preise zur Verfügung, die Bürgermeister Uwe Leuchtenberg den Gewinnern nun übergab.