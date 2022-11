Lesung und Diskussion in Tönisvorst Eindrückliche Schilderungen rütteln auf

Adelaide Bon schildert in ihrem Buch „Mädchen auf dem Eisfeld“ mit starken Bildern ihre Situation, für die das Kind und auch die junge Erwachsene lange keine Wort fand. Das Bild der Quallen mit ihren Tentakeln, die in sie eingedrungen sind, zieht sich durch das Buch. Die Autorin wechselt die Perspektive, spricht von sich selbst mal in der ersten, mal in der zweiten Person. Das Mädchen „hat alles, um glücklich zu sein“, und ist es dennoch nicht. Sie „befindet sich im Kriegszustand“. Sie leidet an Essstörungen,Trauer, Scham und Schuldgefühlen, an dem Gefühl, wertlos zu sein. Als sie mit Ende 20 an einem Kolloquium über sexuelle Gewalt teilnimmt, schreibt sie alles mit und bemerkt nicht den Zusammenhang mit ihrer Leidensgeschichte. Hunderte von Therapiestunden helfen nicht. Sie muss 30 Jahre alt werden, um sich ihrer Vergewaltigungserfahrung wirklich bewusst zu werden. Bis dahin hat sie sich „mit dem Täter verwechselt“. „Der Schmutz, das ist er“, stellt das erwachsen gewordene Mädchen fest. Der Täter wird der vielfachen Vergewaltigung angeklagt und verurteilt, aber geht in Berufung.