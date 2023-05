Tönisvorster Haushalt Steuererhöhung schon in diesem Jahr

Der Graben zwischen SPD, Grünen, UWT und GUT auf der einen und CDU und FDP auf der anderen Seite ist jetzt wieder deutlich tiefer – und das, nachdem sich die Stimmung in der Tönisvorster Kommunalpolitik nach den harten Diskussionen um das Campus-Projekt gerade wieder ein wenig gebessert hatte, wie auch Anja Lambertz (CDU) in ihrer Haushaltsrede konstatierte – die sie allerdings hielt, bevor der Antrag auf Steuererhöhung gestellt wurde. Wobei auch sie nach ein paar versöhnlichen Worten gegen die andere Seite und die Verwaltung austeilte – wie das in Haushaltsreden so üblich ist. Es ging unter anderem um den Campus, um vorgesehene, aber dann doch nicht umgesetzte Investitionen, nicht ausgegebene und zurückzuzahlende Fördergelder, falsche Signale, was den bezahlbaren Wohnraum betrifft, und zu wenige Gewerbeflächen in der Stadt. Und: „Wir haben bereits den höchsten Gewerbesteuersatz am ganzen Niederrhein. Die bei uns ansässigen Unternehmen noch zusätzlich zu belasten und für Ihre verfehlte Politik zahlen zu lassen, ist der falsche Weg.“