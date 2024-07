Grüne fordern mehr Miteinander Grüne Tönisvorst: „Wir brauchen Lösungen“

Die Grünen sehen einerseits Fehler bei sich, etwa in der Kommunikation. „Wir müssen unsere Erfolge vor Ort besser vermitteln“, schreibt Sprecherin Britta Rohr in einer Mitteilung über die ernüchternden Ergebnisse der Europawahl. Dazu zähle die Stelle des Klimaschutzmanagers, ein Stadtentwicklungskonzept, das Klimaschutz bei allem mitdenkt, die Aufstockung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten. Es gebe viele nicht umgesetzte Beschlüsse mit grünem Anstrich: die Fahrradstraße, Klimaschutzsiedlungen, eine Baumschutzsatzung, ein Radwegekonzept und Mini-Wälder auf städtischen Flächen. „Wir bringen grüne Themen ein und haben Einfluss“, so Rohr.