Verkehr in Tönisvorst : Grüne wollen Kreuzung beruhigen

Tönisvorst Die Tönisvorster Fraktion will mit einer ausgeweiteten Zone mit Schrittgeschwindigkeit Unfälle vermeiden und die Lebensqualität in der Innenstadt steigern. Die SPD bemüht sich um ein Gesamtverkehrskonzept für die Stadt.

Trotz vieler Bemühungen und immerhin neuer Fahrbahnmarkierungen ist die unübersichtliche Verkehrssituation an der Krefelder Straße/Willicher Straße/Ringstraße in St. Tönis für Bürger und Politik nicht zufrieden­stellend. Nun wollen die Tönisvorster Grünen das Thema erneut auf die Tagesordnung bringen. In einem Antrag an den Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr machen sie sich für eine ausgeweitete Zone mit Schrittgeschwindigkeit stark.