Verkehrswende in Tönisvorst Grüne laden zum „Planungsfrühstück“ ein

Animiert durch das Interesse am Thema „Tempo 30 und Gesundheitsschutz“, für das die Grünen Anfang August zur Fahrraddemo in Vorst aufriefen, lädt der Tönisvorster Ortsverband für Samstag, 16. September, um 10 Uhr Interessierte zum Austausch ins Parteibüro am Rathausplatz 4 in St. Tönis ein. Die Grünen wollen das Thema „Mobilität im ländlichen Raum“ stärker voranbringen und laden Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit und Gestaltung ein. Bei einem Frühstück soll im ersten Schritt das Thema „Tempo 30 und Gesundheitsschutz“ diskutiert und weitere Maßnahmen geplant und geprüft werden.