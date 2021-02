Spendenaktion für Baumrettung in St. Tönis : Crowdfunding für Baumverpflanzung ist gestartet

Tönisvorst Initiator Sven Pricken hat den Link für die Spendensammlung freigeschaltet. Er will zehn Bäume verpflanzen und damit erhalten. In den ersten Tagen sind bereits mehr als 500 Euro zusammengekommen.

Er will knapp 10.000 Euro via „Schwarmfinanzierung“ auftreiben, um die Bäume an andere Stellen in Tönisvorst zu verpflanzen und sie damit der Stadt und den Bürgern schenken. Das erste Ziel der Aktion sind 3000 Euro, denn „ab drei Bäumen setzen wir das Ganze auch um“. Danach geht es in 1000-Euro-Schritten weiter; pro Baum rechnet Pricken großzügig mit Kosten in Höhe von etwa 1000 Euro. Sollte mehr Geld als benötigt zusammenkommen, möchte er es für zukünftige Aktionen dieser Art verwenden.