Friedhof in St. Tönis Grabfeld für Sternenkinder ist Thema im Stadtrat

Auch zwei Bürgeranträge stehen auf der Tagesordnung des Rates: Zum einen möchte jemand unter anderem bezahlbaren Wohnraum an der Kempener Straße in Vorst schaffen. Zum anderen möchte jemand an der Südstraße in St. Tönis im Zuge der Nachverdichtung ein Wohnhaus errichten. In beiden Fällen wäre eine Anpassung der Bebauungspläne erforderlich. Der Rat soll jetzt beide Anträge an den zuständigen Fachausschuss zur Beratung verweisen.