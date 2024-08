Puppentheater in Vorst „Paw Patrol“ ist bald auf der Gerkeswiese zu sehen

„Unsere märchenhafte Puppenbühne ist etwas für Jung und Alt“, heißt es in der Mitteilung der Familie Tränkler, die hinter „Gino’s Puppenkiste“ steht und in diesem Jahr nach eigenen Angaben ein komplett neues Stück auf die Beine gestellt hat. „Wir möchten die Kinder mit unserer märchenhaften Puppenbühne verzaubern und in eine neue Welt der aufklärenden Geschichten mitnehmen.“ Das Stück dauert rund eine Stunde. Es richtet sich an Kinder ab zwei Jahre. Die Vorstellungen beginnen donnerstags, freitags und samstags um 16 Uhr. Am Sonntag, 18. August, gibt es zwei Vorstellungen um 11 und 14 Uhr. Am Sonntag, 25. August, gibt es nur eine Vorstellung um 11 Uhr. In der Zeit von Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. August, ist das Stück nicht zu sehen.