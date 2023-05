Tönisvorster Haushalt Steuererhöhung schon in diesem Jahr

Das war eine Überraschung in der Sitzung des Tönisvorster Stadtrates am Mittwochabend, in der es schwerpunktmäßig um den Stadthaushalt ging: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt um 20 Prozentpunkte – und das schon in diesem Jahr. Mit diesem gemeinsamen Antrag setzen sich SPD, Grüne, UWT und GUT nach einer emotionsgeladenen Diskussion gegen die Stimmen von CDU, FDP und dem fraktionslosen Michael Lambertz durch. Rund 410.000 Euro Mehreinnahmen bedeuten die Steuererhöhungen allein in diesem Jahr für die Stadt, hatten Kämmerin Nicole Waßen und Finanz-Abteilungsleiter Wernher Blomenkamp ausgerechnet, während sich die Politiker stritten. Der Hebesatz der Gewerbesteuer steigt auf 485.