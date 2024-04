Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis Gesamtschüler schnuppern Zirkusluft

Das Zirkuszelt, das auf der Wiese hinter der Turnhalle der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) steht, ist abgedunkelt. Es riecht nach Brennpaste und Feuer. Auf den voll besetzten Tribünen sitzen rund 240 Kinder sowie einige Lehrerinnen und Lehrern. Sie jubeln, klatschen, feuern an, während in der Manege vier weitere Schülerinnen und Schüler, die mehrfach tauschen, mit an beiden Seiten angezündeten langen Fackeln hantieren, sie in die Luft wirbeln, hoch werfen und auffangen und allerlei Kunststücke aufführen. Die Feuer-Nummer ist eine von rund zwei Dutzend, die die Kinder zeigen. Es ist die Generalprobe nach einer Woche Training. Am Freitagnachmittag und am Samstagmittag sind die Aufführungen vor Publikum.