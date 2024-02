25. Garde- und Schautanzturnier Garde-Spektakel in St. Tönis

Einige der begehrten Pokale gehen am Ende beispielsweise an die Kleine Garde des JKV St. Tönis und an die Piccologarde der TSG Rheinhausen in der Bambini- und Schülerklasse. In der Kategorie Jugend-Gardetanz überzeugen die Quecksprengers des Vereins Brejpott-Quaker Kellen, in der Hauptklasse im Gardetanz tanzt sich die Karogarde der TSG Rheinhausen an die Spitze. Neben den klassischen Gardetänzen sind tolle Schautänze zu sehen, auch Solisten begeistern, darunter Emma Ick von den Fuhlenbrocker Narren aus Bottrop in der Schülerklasse oder Lea Reschke von der Tanzgarde des Vereins Närrische 11 aus Essen in der Hauptklasse, die sich über besondere Ehrungen freuen dürfen. Wer in die Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Begleitung schaut, stellt fest: Der Spaß und die Freude am Tanzen stehen hier trotz des Wettbewerbs im Mittelpunkt.