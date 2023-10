Schulausschuss in Tönisvorst Fünfzügigkeit an Gymnasium und Gesamtschule in der Diskussion

Der Plan, an der Gesamtschule fünf Eingangsklassen einzurichten, ist bisher an der Bezirksregierung gescheitert. Viele Eltern aus Krefeld-Forstwald haben ihre Kinder in Tönisvorst angemeldet. Für diese Krefelder Kinder hätte die Gesamtschule einen fünften Zug eröffnen müssen. Die Bezirksregierung hielt dagegen: Eine Krefelder Gesamtschule, die sechszügig laufen könnte, aber nur vier Züge besetzt hat, bietet noch genügend Kapazitäten, Schüler aufzunehmen. Aus Schulsicht ist eine Fünfzügigkeit immer besser, weil mehr Schüler dann in der Oberstufe auch mehr Wahlmöglichkeiten bei den Kursen eröffnen. Aus Sicht der Stadt bedeutet jeder Schüler aus Krefeld Mehrkosten aus dem eigenen Haushalt. Auf die Diskussion im kommenden Schulausschuss darf man sehr gespannt sein. Vor allem, wie sich die einzelnen Fraktionen bei der angespannten Haushaltslage positionieren werden.