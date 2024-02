Tönisvorst: Gartencenter verkaufen schon Frühblüher. Frische Blumen und Pflanzen bringen den Frühling ins Haus

Bei Stephan Rennes am Westring in St. Tönis strahlen im Laden und in den Gewächshäusern auch schon die Pflanzen in bunten Farben. Der Traditionsbetrieb des Gärtnermeisters liegt direkt am Friedhof, sodass viele Friedhofsbesucher das Fachgeschäft aufsuchen und sich beraten lassen. „Schnitt-Tulpen kann man durchaus schon in die Vase auf ein Grab stellen, auch wenn das Wasser noch abgestellt ist“, sagt Rennes. Gerne gibt er den Kunden dann eine mit Wasser gefüllte Flasche mit auf den Friedhof. Mit der eigentlichen Frühjahrsbepflanzung fangen Rennes und seine Mitarbeiter in der kommenden Woche an und werden Hornveilchen setzen. „Die kleinen Hornveilchen, die es in vielen Farben gibt, kann ich auch für die Bepflanzung für Balkonkästen daheim nur empfehlen“, sagt der Experte. Sie seien sehr robust und könnten einen Nachtfrost gut überstehen. Nach einem langen, grauen und verregneten Winter hätten die Kunden direkt nach Karneval schon Lust, sich den Frühling ins Haus zu holen. „Das geht sehr gut mit Zwiebelpflanzen“, weiß der Gärtner. In der Wärme brauchten sie eine Woche um zu erblühen und hielten sich dann noch einmal gute sieben Tage. Und zum Thema Nachhaltigkeit rät der Blumenfachmann: Nach dem Verblühen die Zwiebeln nicht einfach wegwerfen, sondern das Grün nicht abschneiden, trocknen lassen und wieder in den Garten oder den Balkonkasten einpflanzen. Das Resultat: Pflanzenpracht für 2025!