Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Fast jeden Tag ein Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr

Um für den Schutz der Tönisvorster Bevölkerung bestmöglich ausgebildet zu sein, fanden im vergangenen Jahr in St. Tönis und Vorst jeweils 52 Ausbildungsdienste statt. Zusätzlich nahmen Wehrmitglieder an acht Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Auf Kreisebene belegten die Wehrkräfte 123 Plätze in 13 verschiedenen Lehrgängen, einen Seminarplatz an der Feuerwehr-Akademie Niederrhein und 15 Plätze bei Herstellerschulungen und -seminaren. Für neue Mitglieder wurden zwei Grundausbildungslehrgänge ausgerichtet.