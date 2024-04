„Starke Frauen – Starke Storys“: Heldinnen des Alltags Fotos und Geschichten von starken Frauen gesucht

In der Apfelstadt sei in ihrem Bereich „vieles schon großartig umgesetzt“, sagt die 58-Jährige. So sei etwa in der Verwaltung die Abteilungsebene ziemlich gleich an Männern und Frauen besetzt, in der Fachbereichsleiterebene gebe es immerhin 25 Prozent Frauen. Und natürlich ist Nauen nicht nur für Frauen da. Sie begrüßt, dass auch immer mehr Männer in Eltern- und Teilzeit gingen und sich auch häufiger auf Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst bewerben würden, der bislang noch sehr weiblich geprägt sei.