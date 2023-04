Großübung der Feuerwehr Feuerwehr Tönisvorst trainiert für künftige Einsätze

Tönisvorst · Am heilpädagischen Zentrum am Hochbend trainierte die Feuerwehr Tönisvorst am Montag erfolgreich einen Lösch- und Rettungseinsatz mit zwei Löschzügen.

20.04.2023, 16:45 Uhr

Die Feuerwehr Tönisvorst übte am heilpädagogischen Zentrum am Hochbend einen Lösch- und Rettungseinsatz. Foto: Feuerwehr Tönisvorst

Von Sven Schalljo