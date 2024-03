Ehrenamt in Tönisvorst Feuerwehr-Musikzug sucht dringend weitere Musiker

28 Mitglieder umfasst der Zug derzeit, „das wäre im Prinzip genug, wenn wirklich alle regelmäßig in der Lage wären, auch bei Schützenfesten und so weiter zu spielen“, sagt Loyen. Wünschenswert aber wären 35 oder 36 Musiker. Interessenten sind bei den Proben, wechselnd donnerstags und freitags von 20 bis 22 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus an der Vorster Lindenallee, gern gesehen. Informationen bei Patrick Loyen unter patrick.loyen@feuerwehrtoenisvorst.de).