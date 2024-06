Einsatz in Tönisvorst Feuerwehr löscht brennenden Misthaufen

Ein brennender Misthaufen hat am Sonntag zu einem Großalarm für die Feuerwehr geführt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst berichtet, kam es am Sonntagmorgen um 4.55 Uhr zu dem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vorst. Da beim Notruf mitgeteilt wurde, dass sich das Feuer in der Nähe einer Scheune befinde, in der noch Tiere wären, lösten die Disponenten der Kreisleitstelle Großalarm für die Löschzuge aus Vorst, St. Tönis und Anrath aus, so die Wehr.