St Tönis Feuerwehr löscht Brand an der Hochstraße

St. Tönis · Die Freiwillige Feuerwehr war am Samstag an der Hochstraße in St. Tönis im Einsatz. In einem Ladenlokal brannte es. Bewohner der Wohnungen über dem Laden hatten sich schon in Sicherheit gebracht.

10.03.2024 , 14:45 Uhr

Die Feuerwehr war an der Hochstraße in St. Tönis im Einsatz. Foto: Norbert Prümen

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Samstag zu einem Wohnungsbrand an der Hochstraße in St. Tönis gerufen worden. Die um 7.41 Uhr alarmierten Einsatzkräfte trafen schnell am Einsatzort ein und stellten eine starke Verrauchung in einem Ladenlokal fest. Bewohner der Wohnungen über dem Laden hatten sich da bereits eigenständig ins Freie gerettet. Sie wurden zur Sicherheit dem gleichzeitig alarmierten Rettungsdienst vorgestellt, um eine Rauchgasintoxikation auszuschließen. Dann konzentrierte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung. Es wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr in das Ladenlokal entsandt, um den Brandherd zu lokalisieren und zu löschen, teilte die Feuerwehr mit. Nach erfolgreicher Löschung des Brandes wurden mehrere Räume vom Rauch befreit. Eine Begehung mit einer Wärmebildkamera sollte unentdeckte Glutnester ausschließen. Vier Trupps waren in der Summe 60 Stunden unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Der Einsatz dauerte vier Stunden.

(svs)