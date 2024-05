Einsatz in Tönisvorst Feuerwehr löscht Brand am Wertstoffhof

Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Gerke im Gewerbegebiet Tempelshof in St. Tönis ist es am Samstagmorgen zu einem Brand gekommen. Um 9.18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Brandort gerufen. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte die große Rauchwolke, die sich infolge des Brandes in einer Lagerhalle am Wertstoffhof entwickelt hatte, berichtete ein Wehrsprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Beim Eintreffen stellten die Wehrleute fest, dass in der Halle rund 200 Kubikmeter Gewerbeabfälle in Brand standen.