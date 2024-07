Ferien in Tönisvorst Ferien-Sandkasten in St. Tönis aufgebaut

Das Team des Vereins Apfelblüte hat den Sandkasten aufbauen lassen. „Wir machen das in diesem Jahr zum sechsten Mal“, sagt die Vereinsvorsitzende Birgit Koenen. „Aber ohne Sponsoren könnten wir die Aktion nicht stemmen“, betont sie. So sei etwa der Sand eine Spende der Firma Hamelmann, der Holzrahmen sei vom Verein Handwerker in Tönisvorst angefertigt worden. In diesem Jahr werde er bereits zum vierten Mal genutzt.