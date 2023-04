Bildungsträger für Verkehr und Logistik in Tönisvorst BZ Bildungszentrum hat neuen Besitzer

Tönisvorst · Die FAR-Gruppe aus Mettmann hat den Bildungsträger für Verkehr und Logistik am Tempelsweg in Tönisvorst übernommen und dort kräftig investiert. So sollen viele neue Teilnehmer gewonnen werden.

11.04.2023, 12:41 Uhr

Lara Schuh und Alexander Hencke wollen den Standort Tönisvorst weiter ausbauen. Schmuckstück ist der „Simu-Truck“, in dem sich sogar Blaulichtfahrten üben lassen. Foto: Marc Schütz

Im BZ Bildungszentrum im Tönisvorster Gewerbegebiet Tempelsweg hat sich seit der Übernahme durch die FAR-Gruppe zu Beginn dieses Jahres schon einiges getan: Böden wurden ausgetauscht, Schulungsräume modernisiert, der Empfangsbereich erinnert eher an eine Lounge. Der „Charme“ der 80er-Jahre ist passé. Auch die Werbebroschüren kommen viel moderner daher. Noch wichtiger aber: Zwei neue Lkw wurden angeschafft, der Kauf weiterer neuer Fahrzeuge ist geplant, und der Schulungsaufbau wurde an den der FAR-Gruppe angepasst. „Wir sehen im Standort Tönisvorst großes Potenzial“, sagt FAR-Akademieleiterin Lara Schuh. Vor allem das 19.000 Quadratmeter große Gelände, auf dem das Fahren mit Lkw, Bus und Co. trainiert wird, biete tolle Möglichkeiten.