Vorfall in Tönisvorst Falscher Installateur bestiehlt Seniorin

Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte der bislang unbekannte Mann gegen 14.30 Uhr bei der 87-Jährigen an der Berliner Straße in St. Tönis. Er stellte sich als Installateur vor und sagte, er müsse prüfen, ob die Wasseranschlüsse der Wohnung funktionieren würden.