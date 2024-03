In Tönisvorst unterwegs Fahrzeug erfasst den Zustand der Straßen

Hintergrund der Gesamtmaßnahme: Um das Straßennetz funktionsfähig und sicher zu erhalten, sind Unterhaltungs- und auch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. „Damit vorhandene Mittel möglichst optimal eingesetzt werden, möchte die Stadt Tönisvorst diese Aufgaben künftig auf Basis der zu erfassenden Straßenbestands- und Zustandsdaten planen“, so die Stadt weiter. Dazu werden die Daten der kommunalen Straßen und Wege mit einem speziellen Geo-Mapping Befahrung (360-Grad-Bild- und Laserscanbefahrung) exakt aufgenommen. Künftig können die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann die Straßenerhaltung im Überblick planen und bei Bedarf jeden Straßenabschnitt direkt am Rechner in Augenschein nehmen. „Das spart Zeit und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht die Arbeit der Tiefbauabteilung deutlich effektiver“, so die Stadt weiter.