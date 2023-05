Flohmarkt auf dem Rathausplatz Fahrrad-Schnäppchen in St. Tönis

Info

Einnahmen Die Einnahmen aus der Standgebühr in Höhe von zwei Euro für das erste Fahrrad und einem Euro für jedes weitere Rad, die die Verkäufer zahlten, gehen je zur Hälfte an den ADFC und den Verein Apfelblüte, der Kinder in Not in Tönisvorst unterstützt.

Verein Wer Mitglied im Verein Apfelblüte werden möchte, findet unter www.apfelbluete.tv den Aufnahmeantrag.