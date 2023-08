Debatte um Schulen in Tönisvorst Fachraumzentrum wurde nicht vom Rat beschlossen

In der Debatte um die weiterführenden Schulen in Tönisvorst gibt es eine Diskussion darüber, ob 2019 vom Rat beschlossen wurde, dass im Schulzentrum Corneliusfeld ein Fachraumzentrum gebaut werden soll. Hintergrund ist die Aussage eines Mitglieds der Bürgerinitiative „Campcorn“, die Tatsache, dass das Fachraumzentrum trotz Ratsbeschlusses nicht gebaut werde, zeige, dass solche Beschlüsse wieder rückgängig gemacht werden könnten. Insofern könne man auch wieder davon Abstand nehmen, auf dem Acker am alten Wasserturm Neubauten für die Rupert-Neudeck-Gesamtschule zu errichten. Die Bürgerinitiative möchte, dass Gymnasium und Gesamtschule eine Heimat im Corneliusfeld haben. Die SPD monierte, dass die Aussage, es gebe einen Ratsbeschluss zum Fachraumzentrum, falsch sei. Einen solchen habe es nicht gegeben.