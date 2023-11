Feldahorn, Stieleiche, Holunder Erster Miniwald nach Miyawaki-Methode in St. Tönis gepflanzt

„Wir freuen uns, dass so viele Helfer gekommen sind und wir heute gemeinsam den ersten Miyawaki-Miniwald pflanzen“, begrüßt Ralph Thoms, Stadtverordneter der Grünen in Tönisvorst, die rund 40 Personen. 500 Setzlinge – unterschiedlichste Sträucher, angefangen von Hartriegel über Holunder bis Pfaffenhütchen sowie Bäume wie Feldahorn, Roterle und Stieleiche – warten darauf, in die Erde gebracht zu werden.