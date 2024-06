90er-Party im Marienheim Partybesucher schwelgen in Erinnerungen an 90er

Musik weckt Erinnerungen, und die Lieder am Samstagabend im Marienheim brachten die Besucherinnen und Besucher in die 1990er-Jahre zurück. Viele Feiernde hatten sich passend gekleidet. Britta Gadeke trug auf der Party ihre weißen Buffalos. Die Plateau-Sneaker gehörten für viele in den 90er-Jahren zum perfekten Outfit dazu. „Nächstes Jahr ziehe ich auch meinen schwarz-pink-weißen Jogger an, und Schweißbänder dürfen natürlich auch nicht fehlen“, versprach sie. Für Gadeke und ihre Freunde ist klar: „Die 90er waren unsere Zeit.“ Gerne erinnern sie sich an Teenie-Disco, Neonfarben, Vokuhila und getunte Autos zurück.