Im Gewächshaus von Familie Knodt Wo Paprika und Chili wachsen

In den Gemüse-Gewächshäusern von Familie Knodt in Tönisvorst ist die Winterpause beendet. In den 19 Grad warmen Gewächshäusern haben Paprika-, Spitzpaprika- und Chilipflanzen bereits eine Höhe von rund 60 Zentimetern erreicht. Auch die Auberginen wachsen bereits. Nachdem die Ernte im vergangenen Jahr Ende November beendet war, wurden die Anbauflächen gereinigt. Die Pflanzen wurden entfernt, die Gewächshäuser wurden gereinigt und desinfiziert. „Einmal im Jahr muss das gemacht werden und wir nutzen die Wintermonate dazu. Dieser lichtarme Zeitraum bietet sich dafür an“, sagt Carsten Knodt, der den Betrieb in der dritten Generation führt. Mit Sohn Justus, der ebenfalls im Unternehmen arbeitet, ist auch die vierte Generation schon dabei. Der Grundreinigung folgten Betriebsferien, bevor die eigentliche Anbauarbeit mit dem Einzug der Jungpflanzen wieder begann.