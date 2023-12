Chor aus Tönisvorst Ensemble „Klangraum“ sucht weitere Sängerinnen und Sänger

Köhler ist seit mehr als 30 Jahren professionelle Chorleiterin und am Niederrhein als Leiterin diverser Chöre bekannt. Sie treffe „hier auf ein bereits gut geschultes, leider auf Dauer zu kleines Ensemble“. Gabriele Köhler kommt von der Kirchenmusik und der Klassik her, hat ihr Repertoire jedoch mittlerweile weit gefächert und passt es auch an die Gegebenheiten des jeweiligen Chores an. Singen solle Spaß machen und dabei ebenso den Chor fordern und im Können weiterbringen.