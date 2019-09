Pädagogik in Tönisvorst : Mit Gesprächen Brücken bauen in frühe Bildung

Tönisvorst Sylvia Fretz setzt als pädagogische Fachkraft in ­Tönisvorst ein Bundesprogramm um.

Ihren Auftrag füllt die 42-Jährige, die bereits elf Jahre lang selber eine Kita geleitet hat, mit ganz eigenem Leben: Um den Familien einen unverbindlichen aber festen Ort wie feste Zeit zu geben – und ihnen so eine lockere Gelegenheit zum Austausch untereinander oder zum gemeinsamen Spielen der Kinder anzubieten, hat sie eine wöchentliche Eltern-Kind-Gruppe ins Leben gerufen. „Die Kinder können hier gemeinsam spielen, Eltern und Kinder beispielsweise erste Rituale, Spiele oder auch Lieder kennenlernen, die sie in der Kita vorfinden werden”, so Fretz. In Kooperation mit dem Katholischen Familienzentrum Marienheim, Rue de Sees 32, gibt es immer mittwochs in der Zeit von 11 bis 12 Uhr eine kostenfreie Eltern-Kind-Gruppe, die Sylvia Fretz leitet.