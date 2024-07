Große Heimatliebe-Umfrage Einzelhandel in St. Tönis – noch Luft nach oben

Die Fußgängerzone in St. Tönis ist an diesem Mittwochvormittag durchaus belebt, obwohl es regnet: Passanten huschen in die Apotheke, stoppen am Blumenladen, stöbern in einem der Damenmodengeschäfte. Das Einzelhandelsangebot an der Hochstraße „reicht über die Grundversorgung deutlich hinaus“, sagt Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett beim Rundgang durchs Ortszentrum. „Hier funktioniert vieles“, ergänzt er – es sei aber noch Luft nach oben. Mit dieser Einschätzung ist er nicht alleine, wie ein Blick auf die Ergebnisse unserer Leser-Umfrage zeigt.