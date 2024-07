Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Kindergarten in Tönisvorst

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, in einen Kindergarten an der Straße Rosental in St. Tönis eingebrochen. Der Polizei zufolge waren sie vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür ins Gebäude gelangt. Sie durchsuchten mehrere Räume. Dazu, ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise geben kann, meldet sich am besten unter der Polizei-Rufnummer 02162 3770.