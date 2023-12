Vorfall in St. Tönis Einbrecher kommen an Heiligabend

Tönisvorst · Einbrecher sind an Heiligabend, 24. Dezember, in eine Wohnung an der Vorster Straße in St. Tönis eingedrungen. Laut Polizei kamen die Unbekannten am Sonntagnachmittag.

25.12.2023 , 21:27 Uhr

Der Vermieter hatte Hebelspuren an der Wohnungstür festgestellt. Die Diebe hatten womöglich zuvor die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und waren dann in die Wohnung eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren unter Telefon 02162 3770.

