Kommunalpolitik : Drei Fraktionen beantragen virtuelle Sitzung

Tönisvorst Nachdem die Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) gefordert hat, die Gewerbesteuer in Tönisvorst auszusetzen und die CDU-Fraktion einen Antrag zum Klimaschutz gestellt hat, äußern sich nun auch die anderen Fraktionen und stellen einen gemeinsamen Antrag.

Der Teilnehmerkreis solle sich am Ältestenrat orientieren, könne sich aber auch auf den Fraktionsvorsitzenden, dem Bürgermeister und seinen Stellvertreter beschränken. Roland Gobbers (Grüne): „Wir stellen uns das so vor, dass der Bürgermeister zu Beginn einer jeden Sitzung einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in Tönisvorst gibt. Es ist wichtig, dass sich jetzt niemand mit Anträgen profiliert, sondern wir schnell unsere Ideen zusammenbringen. Ist es beispielsweise möglich einen Hilfsfonds für besondere betroffene Familien einzurichten? Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf den städtischen Haushalt aus, wo haben wir als Stadt die Möglichkeit, die Bürger zu unterstützen? Haben sich bereits Eltern an die Stadt gewandt, wie kann/konnte geholfen werden? Was können wir für unsere Senioren im Altenheim oder Krankenhaus tun, wie ist dort die Situation?“