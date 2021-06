Politik in Tönisvorst : Dirk Louy rückt für Andreas Hamacher in den Stadtrat nach

Dirk Louy rückt für Andreas Hamacher in den Stadtrat nach

Politik in Tönisvorst

Tönisvorst Ob der Vorsitzende der Tönisvorster CDU auch den Fraktionsvorsitz übernimmt, ist noch nicht klar. Der 45-jährige Louy will das politische Klima in der Apfelstadt verbessern.

Louy hofft, mit seiner politischen Erfahrung zu einer Verbesserung der politischen Arbeit in Tönisvorst beizutragen. Nachdem die CDU bei der Kommunalwahl im September nicht mehr den Bürgermeister stellt und ihre absolute Mehrheit verloren hat, sei „der Ton im Rat ruppig geworden“, die Mehrheitsbeschaffung sei schwierig, andere Fraktionen würden Anträge der CDU ablehnen, allein weil sie von der Union kämen. „Da ist es sicher nicht verkehrt, wenn ich meine Erfahrung aus anderen Gremien mit einbringen kann“, sagt Louy.

Ob Louy auch den CDU-Fraktionsvorsitz übernehmen wird, ist noch offen. Das werde vermutlich in den Sommerferien in der Fraktion geklärt, so Louy. „Die Fraktion hat nicht darauf gewartet, dass ich auftauche, und es gibt viele, die teils schon seit Jahrzehnten dabei sind. Wir werden sehen, wie die Gemengelage ist.“