Programm in den Herbstferien Tönisvorst packt den Kulturrucksack

Die Nachfrage ist groß, und die Plätze sind entsprechend schnell ausgebucht. Die Rede ist vom Kulturrucksack NRW, der in Tönisvorst in den Herbstferien zum elften Mal gepackt wird. „Es freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr erneut die Chance haben, am Programm teilzunehmen“, sagt Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD). Es sei eine fantastische Möglichkeit, sich kreativ einzubringen, fügt Fachbereichsleiter Michael Feiter an. 14 kostenfreie Workshops stehen den zehn bis 14 Jahre alten Teilnehmern an drei Standorten zur Verfügung.