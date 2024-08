Ticketverkauf gestartet Bands der ersten Beachbrause in St. Tönis stehen fest

Die Veranstalter der Beachbrause haben bekanntgegeben, welche Bands bei der Open-air-Veranstaltung am Samstag, 24. August, am namensgebenden evangelischen Jugendzentrum Beach in St. Tönis auftreten werden. „Weiterhin stehen bewusst regionale Künstler auf der Bühne, deren Namen einem im ersten Moment vermutlich nichts sagen, deren Potenzial den Auftritt aber mehr als verdient“, heißt es jetzt in einer Mitteilung.