Vorschlag der FDP Tönisvorst : Rathausneubau von Schulgebäude entkoppeln

Tönisvorst Die Mitglieder des Hauptausschusses entschieden bei den Haushaltsanträgen der Fraktionen über die Empfehlungen an den Stadtrat. Kämmerin Nicole Waßen brachte eine gute Nachricht mit.

Der Veränderungsnachweis für den Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Tönisvorst hat es in sich. „Es ist einer der umfangreichsten Veränderungsnachweise, die ich je erstellt habe“, sagte Kämmerin Nicole Waßen in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag. Er beinhaltet unter anderem die eingegangenen Fraktionsanträge und umfasst mehr als 60 Seiten. Die gute Nachricht vorneweg: Bei den Gewerbesteuereinnahmen erwartet Waßen eine leichte Verbesserung zu der ursprünglich angenommenen Summe.

Der gute Branchenmix, den es in Tönisvorst gebe, habe in der Corona-Pandemie zu einer positiveren Entwicklung der Erträge geführt als gedacht. Das habe die Entwicklung im letzten Quartal 2020 sowie in den Monaten Januar und Februar 2021 gezeigt. Bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs im Januar hatte Waßen für 2021 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund zehn Millionen Euro gerechnet. Nun geht sie von weiteren immerhin 225.000 Euro aus.