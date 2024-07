Abitur 2024 in Tönisvorst Die Abiturientinnen und Abiturienten des Michael-Ende-Gymnasiums

St. Tönis · Knapp 100 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur am Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst bestanden. Herzlichen Glückwunsch!

08.07.2024 , 19:30 Uhr

Der Abiturjahrgang des MEG. Foto: Norbert Prümen

Sie haben es geschafft: Bleron Abazi, Abdul Abbara, Sebastian Baum, Suzuna Beine, Jonas Bente, Johanna Bergmann, Emily Bieber, Felix Blumenthal, Sophia Böhmer, Carla Bolten, Carlotta Bragaglia, Timo Brehme, Liz Brüggen, Chayenne Bytomski, Maya Chafei, Alejandro Christoph, Clemens Cohnen, Elyesa Demirbag, Anastasia Dietrich, Hope Dinh, Julian Dirks, Maja Dirks, Nikita Dirks, Jonas Drathen, Julia Dudziak, Enes Ejupi, Meriam Elachkar, Konstantin Engelhardt, Charlotte Foraita, Mara Fuhr, Laura Funke, Lasse Funkel, Tim Gromotka, Burla Gürsoy, Aferdita Haxha, Stella Heitmann, Nicolás Herzig Batllés, Finja Honold, Amelie Hoven, Rebecca Huber, Maike Hutter, Rudl Ismail, Lotte Jansen, Aliki Kalantzi, Jasmin Kaufmann, Katharina Kohnen, Mika Königs, Ben Laser, Julia Leuschke, Anton Linker, Katharina Liu, Jannes Lohmann, Simon Ludwig, Tom Maxwitat, Paul Melot de Beauregard, Lauritz Mertens, Laura Mikolajewski, Nikolas Müller, Samuel Müller, Fabienne Muschke, Charlotte Nöhles, Jaimie Nowak, Nikolaos Ntoras, Leonie Ombeck, Osayuwa Osemwegie, Antonios Pappas, Florian Parzonka, Alisa Pfingst, Hannah Pfingst, Özden Polat, Jannik Preisigke, Marlon Pricken, Finja Pütz, Erion Restelica, Maurice Rouß, Luke Sauerhoff, Kashaya Schmeken, Christiane Schmitz, Lukas Schneider, Patricia Schulz, Luisa Schwartzenberg, Philip Schwarzlose, Christoph Seineke, Arthur Shmatenko, Ole Sieverding, Christian Stammsen, Theresa Storm, Eftichia-Athina Tsatsi, Nika Urbas, Maya van Huck, Oskar Varwick, Lena Vogt, Marco Wellmeyer, Paulina Weyergraf, Lotta Wickerath, Jonas Wies und Pia Zube.

(naf)