Karnevalssession 2024/25 Zwei Prinzen für den Tönisvorster Karneval

Die Idee, das Prinzenamt zu übernehmen, kam Prinz David I. an einem Sonntag in einer, wie er sagt „Schnappssituation“ in der Kneipe. „Ich will Prinz werden“, beschloss er damals kurzerhand. Blieb nur noch, Ehemann Roland zu überzeugen, was mit ein wenig Überredungskunst dann ja auch geklappt hat. Dessen Antwort lautete bloß: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“